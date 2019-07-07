Бывший чемпион проиграл самым быстрым нокаутом в истории UFC: видео

Сегодня рано утром в американском городе Парадайс (штат Невада) на арене T-Mobile состоялся турнир UFC 239.

В одном из боев встретились два местных бойца - Хорхе Масвидаль и бывший чемпион ONE Championship и Bellator в полусредней весовой категории Бен Аскрен. Поединок продлился всего 5 секунд. За это время Масвидаль успел нанести сопернику удар коленом, в результате которого тот упал на настил ринга и уже не смог отвечать на добивание оппонента. В результате рефери остановил бой. Этот нокаут стал самым быстрым в истории UFC.

Для Масвидаля эта победа стала 34-й в 47 боях. Аскрен потерпел первое поражение в 20 боях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что два легендарных футболиста выяснили отношения в ринге.