Бывший чемпион проиграл самым быстрым нокаутом в истории UFC: видео

Сегодня рано утром в американском городе Парадайс (штат Невада) на арене T-Mobile состоялся турнир UFC 239.
В одном из боев встретились два местных бойца - Хорхе Масвидаль и бывший чемпион ONE Championship и Bellator в полусредней весовой категории Бен Аскрен. Поединок продлился всего 5 секунд. За это время Масвидаль успел нанести сопернику удар коленом, в результате которого тот упал на настил ринга и уже не смог отвечать на добивание оппонента. В результате рефери остановил бой. Этот нокаут стал самым быстрым в истории UFC.
WOW!!!! @GamebredFighter damas y caballeros!!!! #UFC239 pic.twitter.com/0KlBmlI1sn— UFC Español (@UFCEspanol) 7 июля 2019 г.
Для Масвидаля эта победа стала 34-й в 47 боях. Аскрен потерпел первое поражение в 20 боях.
Ранее "Апостроф" сообщал, что два легендарных футболиста выяснили отношения в ринге.