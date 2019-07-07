Ломаченко и его отец удивили способом подготовки к чемпионскому бою: видео

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко и его отец и тренер Анатолий Ломаченко удивили способом подготовки к чемпионскому бою с британским боксером Люком Кэмпбеллом.

Украинский чемпион сыграл с отцом в теннис. Однако интересно, что в качестве игрового снаряда был выбран не обычный теннисный мяч, а мяч существенно больших размеров.

Напомним, бой против Кэмпбелла Ломаченко проведет 31 августа в Лондоне. На кону в поединке помимо титулов, которые принадлежат нашему соотечественнику, также будет стоять вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко получит рекордный гонорар в чемпионском бою против британца: названа впечатляющая сумма.