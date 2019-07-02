Ломаченко получит рекордный гонорар в чемпионском бою против британца: названа впечатляющая сумма

Стал известен гонорар украинского боксера Василия Ломаченко в чемпионском бою против британца Люка Кэмпбелла.

Об этом сообщает Sport Arena.

По данным источника, украинец получит за бой четыре миллиона долларов. Гонорар станет рекордным в карьере нашего соотечественника. Именно размер вознаграждения украинца на протяжении длительного времени был камнем преткновения во время переговоров. Промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн считал, что команда Ломаченко просит слишком много, но все-таки согласился на эту сумму.

Стоит отметить, что Ломаченко получит на руки только два миллиона, так как должен будет заплатить налоги, а также выплатить комиссионные своим промоутеру и менеджеру. Кроме того, боксер обычно отдает половину гонорара своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко.

Бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа в Великобритании. На кону в этом поединке будут стоять чемпионские пояса Ломаченко по версиям WBO и WBA в легком весе, а также вакантный титул чемпиона мира по версии WBC.

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