Месси вызвал небывалый скандал на Кубке Америки: подробности

После матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили разразился небывалый скандал.

В первом тайме игры в результате потасовки с поля были удалены капитаны обеих команд - Лионеля Месси и Гари Меделя. По окончании встречи первый не вышел на награждение. Свое решение футболист объяснил словами: "Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции. Нам не дали выйти в финал.

Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду. Бразилия выиграет Кубок Америки. В этом нет никаких сомнений. Думаю, что все подстроено для Бразилии".

Позже в Южноамериканской конфедерации футбола дали жесткий ответ футболисту: "В футболе иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете. Фундаментальный принцип честной игры - это принимать результаты и относиться с уважением к сопернику.

Недопустимо, чтобы в результате обычных для турниров инцидентов были выдвинуты необоснованные обвинения, когда все команды находятся в равных условиях. Такие обвинения не отражают действительности и ставят под сомнение целостность Кубка Америки. Это неуважение как к турниру, игрокам, так и к КОНМЕБОЛ - организации, которая старается развивать южноамериканский футбол, сделать его прозрачным и профессиональным".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Аргентина в огненном матче стала третьей на Кубке Америки.