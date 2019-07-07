Первый в истории: легендарный теннисист установил уникальный рекорд

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер установил уникальный рекорд. Он первым в истории одержал 350 побед на турнирах "Большого шлема".

Уникальное достижение третья ракетка мира установил в матче третьего круга Уимблдона с французом Люком Пуем. Соперника швейцарец обыграл в трех сетах - 7:5, 6:2, 7:6.

Отметим, что среди мужчин ближе всего к рекорду Федерера подобрался серб Новак Джокович (273 победы). Среди женщин главной конкуренткой швейцарского теннисиста является американка Серена Уильямс (337 побед).

В следующем круге Уимблдонского турнира Федерер сыграет с Маттео Берреттини из Италии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитый теннисист рассказал о проблемах в отношениях со Свитолиной.