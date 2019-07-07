Сборная США в четвертый раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу

Сборная США стала победителем женского чемпионата мира по футболу, который состоялся во Франции.

В финальном поединке американки одержали победу над сборной Нидерландов со счетом 2:0. Победу команде США принесли голы Меган Рапино и Роуз Лавелль.

34-летняя Рапино стала лучшим бомбардиром турнира, а также была признана лучшим игроком чемпионата.

США в четвертый раз в своей истории стали чемпионами мира, что является рекордным показателем.

Стоит отметить, что Рапино ранее отметилась несколькими скандальными высказываниями. Сначала футболистка заявила, что не поедет в Белый дом на чествование команды, так как испытывает неприязнь к президенту США Дональду Трампу, считая его сексистом. Также она сообщила, что США были основаны на идеалах, но в то же время и на рабстве.

Ранее "Апостроф" сообщал, что женская сборная Германии снялась в необычном рекламном ролике.