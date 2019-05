У нас нет яиц, но мы умеем ими пользоваться: в Германии записали яркое видео о женском футболе

Женская сборная Германии по футболу снялась в необычном рекламном видеоролике для банка Commerzbank.

В нем рассказывается о предстоящем чемпионате мира-2019 среди женщин, который пройдет с 7 июня по 7 июля во Франции.

На видео девушки отмечают, что их имена мало кому известны даже на родине, хотя они прославляют Германию уже не первый десяток лет.

"Знаешь, как меня зовут? Нет? Ничего страшного. Мы сражаемся за нацию, которая даже не знает, как нас зовут. Мы были чемпионами Европы 8 раз. За первый титул нам подарили чайный сервиз. Когда мы начинали, мы боролись не только против наших соперниц, но и против предрассудков", - говорит одна из футболисток.

"Женщины только для того, чтобы воспитывать детей", "Их место в прачечной", "Они играют, как аматоры в замедленной съемке". Знаете что? У нас нет яиц, но мы умеем ими пользоваться!" - отмечают в ролике.

"We don't have balls.

But we know how to use them!"



The @DFB_Frauen with a campaign ahead of this summer's Women's World Cup. #FIFAWWC pic.twitter.com/IC1b9b2VHU