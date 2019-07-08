"Шахтер" одержал уверенную победу в товарищеском матче с сербами: видеообзор

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче разгромил сербский "Пролетер" со счетом 3:0. Встреча состоялась в Австрии, где украинский клуб готовится к новому сезону.

Первая половина матча прошла без голов. На 63-й минуте счет открыл Богдан Бутко, а через несколько минут преимущество "горняков" увеличил Алан Патрик. В концовке встречи счет до крупного довел Виктор Коваленко, который реализовал пенальти. В этом матче за "Шахтер" дебютировал 16-летний Тимур Пузанков.

"Шахтер" - "Пролетер" - 3:0 (0:0)

Голы: Бутко, 63, Алан Патрик, 69, Коваленко, 82 (с пенальти).

"Шахтер": Трубин, Бутко, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Коваленко, Пихаленок, Патрик, Соломон, Фернандо, Бланко Лещук.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" опозорился в матче с клубом третьего дивизиона.