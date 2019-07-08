Свитолина с личным рекордом пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Завершился матч 1/8 финала Уимблдона между первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и хорватской теннисисткой Петрой Мартич. Победу во встрече в двух сетах одержала наша соотечественница.

Первый сет прошел в упорной борьбе, однако все же победу в нем смогла одержать украинка. Вторая партия также осталась за ней практически без сопротивления со стороны соперницы.

Свитолина впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

Свитолина - Мартич - 6:4, 6:2

Эта победа стала для украинки четвертой в пяти личных встречах с Мартич.

В следующем раунде турнира сильнейшей из украинских теннисисток будет противостоять Каролина из Чехии - либо Мухова, либо Плишкова.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный теннисист установил уникальный рекорд.