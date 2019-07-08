RU  UA  EN

понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.55
Меню
Спорт

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июля

15:25
​Украинцам готовят приятный сюрприз с электричками
14:21
​"Нафтогаз" готовит выпуск евробондов: подробности
12:27
​Украинцы активно продают валюту: НБУ опубликовал цифры
11:24
Новые санкции против России: чего ожидать от саммита Украина-ЕС
10:29
​В ЕС назвали сроки выделения Украине крупной денежной помощи
09:21
Евро упал ниже психологической отметки: официальный курс от НБУ
05:37
Украинцам приготовили подлость с налогом на недвижимость: как будут штрафовать

6 июля

23:02
Это только начало: сеть взбудоражила новость о прибытии в Украину партии нефти из США
20:49
Сколько зарабатывает секретарь СНБО: озвучена интересная сумма

5 июля

18:11
​Moody's предупредило о серьезной угрозе для банков Украины
17:08
​Морпехи НАТО задержали российское судно на пути в Сирию
11:09
​В Украине задержали работника военного завода за шпионаж в пользу России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Свитолина с личным рекордом пробилась в четвертьфинал Уимблдона

понедельник, 08 июля 2019, 14:56
переглянути новину українською

Завершился матч 1/8 финала Уимблдона между первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и хорватской теннисисткой Петрой Мартич. Победу во встрече в двух сетах одержала наша соотечественница.

Первый сет прошел в упорной борьбе, однако все же победу в нем смогла одержать украинка. Вторая партия также осталась за ней практически без сопротивления со стороны соперницы.

Свитолина впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

Свитолина - Мартич - 6:4, 6:2

Эта победа стала для украинки четвертой в пяти личных встречах с Мартич.

В следующем раунде турнира сильнейшей из украинских теннисисток будет противостоять Каролина из Чехии - либо Мухова, либо Плишкова.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный теннисист установил уникальный рекорд.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бразилия - Перу - 3:1 Хроника финала Кубка Америки, видео голов

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: