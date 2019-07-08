Юная украинка уступила в сумасшедшем матче 1/8 финала Уимблдона

Завершился матч 1/8 финала Уимблдона между украинкой Даяной Ястремской и китайской теннисисткой Чжан Шуай. Наша соотечественница уступила сопернице в трех сетах.

Украинка провела достаточно неплохой матч. Так, по выигранным очкам ударами на вылет она всерьез превзошла китаянку - 29:15. Однако большое количество невынужденных ошибок (44 против 25) предопределили исход матча не в пользу Ястремской.

Ястремская - Чжан Шуай - 4:6, 6:1, 2:6

Это была вторая встреча между Ястремской и Чжан Шуай и первая победа китайской теннисистки.

В следующем раунде турнира Чжан Шуай встретится с победителем пары Симона Халеп (Румыния) - Кори Гауфф (США).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина с личным рекордом пробилась в четвертьфинал Уимблдона.