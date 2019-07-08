"Заря" опозорилась в матче со скромным хорватским клубом

Луганская "Заря" в товарищеском матче потерпела разгромное поражение от хорватского "Осиека". Встреча состоялась в Словении, где украинский клуб проводит предсезонный сбор.

Украинцы крайне неудачно начали матч, пропустив два гола уже к восьмой минуте, а середине тайма хорваты довели счет до крупного. На 36-й минуте ворота "Зари" с пенальти поразил украинский полузащитник Дмитрий Лепа, который ранее выступал за "Кривбасс" и "Днепр". Луганчанам удалось сократить разрыв в счете лишь в концовке встречи.

Следующий матч "Заря" проведет 9 июля. Соперником луганчан станет польский "Шленск". Начало встречи в 17:30 по киевскому времени.

"Заря" (Украина) - "Осиек" (Хорватия) - 1:4 (0:4)

Голы: Шалфеев, 84 - Дуганджич, 6, 18, Сполярич, 8, Лепа, 36, с пенальти.

"Заря": Васил (Хмеловский, 33, Мацапура, 65), Михайличенко, Каменюка, Чайковский, Белый, Арвеладзе (Кабаев, 78), Сухарь (Емец, 46), Литвин, Шалфеев, Повалий (Загоруйко, 56), Будковский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" провела первые матчи с новым тренером.