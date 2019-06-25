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"Заря" провела первые матчи с новым тренером

вторник, 25 июня 2019, 15:40
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Луганская "Заря" под руководством нового главного тренера Виктора Скрипника провела два товарищеских матча в один день.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сначала луганчане встретились с клубом "Скорук" из Томаковки, который выступает в чемпионате Днепропетровской области. В этой встрече "Заря" одержала победу со счетом 2:0.

"Заря" (Луганск) - "Скорук" (Томаковка) - 2:0 (1:0)

Голы: Шалфеев (17), Урата (62)

"Заря": Махарадзе (Мацапура, 46), Литвин, Чечер, Повалий, Каменюка, Загоруйко, Сухарь, Урата, Шалфеев, Алефиренко, Иванович.

Затем "Заря" встретилась с дебютантом украинской Премьер-лиги "Днепром-1". Поединок прошел в упорной борьбе и завершился со счетом 1:1.

"Заря" (Луганск) - "Днепр-1" (Днепр) - 1:1 (0:1)

Голы: Леднев (70) - Оринчак (39)

"Заря": Шевченко, Вернидуб, Чеберко, Тымчик, Емец, Силас, Хомченовский, Кочергин, Леднев, Кабаев, Громов.

"Днепр-1": Клищук, Романюк, Лопырёнок, Логинов, Шаповал, Батагов, Когут, Снижко, Оринчак, Кольконяк, Кожушко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" узнала соперника по квалификации Лиги Европы.

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