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Украина переманила у России скандально известную спортсменку

вторник, 09 июля 2019, 10:14
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Российская фигуристка Анастасия Шаботова будет выступать за Украину.

Об этом сообщили в Федерации фигурного катания Москвы.

Соответствующее решение по 13-летней спортсменке было принято на заседании президиума организации.

Шаботова стала известна после своего скандального заявления, сделанного в начале текущего года. Тогда юная фигуристка в Instagram рассказала, как следует добиваться успеха в профессиональном спорте: "Как выступать стабильно? Выпить много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить".

Позже Шаботова принесла извинения и опровергла свои же слова.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Польше произошла ужасная трагедия с молодой российской спортсменкой.

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