Свитолина - Халеп: прогноз букмекеров на 1/2 финала Уимблдона

11 июля в полуфинальном поединке Уимблдона встретятся украинская теннисистка Элина Свитолина и румынка Симона Халеп.

Начало встречи в 15:00.

Фаворитом предстоящего противостояния, по версии букмекеров, является Халеп. Победа румынской теннисистки оценивается коэффициентом в 1,41. На выигрыше Свитилоной можно заработать 3 гривны с каждой поставленной.

Свитолина и Халеп ранее провели между собой семь поединков. Четыре победы одержала украинка, трижды была сильнее Халеп. В последний раз теннисистки играли между собой в феврале этого года на турнире в Дохе и победу одержала Халеп.

Напомним, в четвертьфинале Уимблдона Свитолина обыграла чешку Каролину Мухову.