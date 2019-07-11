Юная украинка разгромила россиянку в четвертьфинале Уимблдона

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона.

В матче четвертьфинала крупнейшего турнира уроженка Киева обыграла представительницу России Полину Кудерметову со счетом 6:2, 6:4.

Это третий турнир Большого Шлема для Снигур, на котором она доходит как минимум до четвертьфинала. Ранее она доходила до полуфинала Australian Open и выходила в четвертьфинал Ролан Гаррос.

В полуфинале турнира юная украинская спортсменка сыграет против победительницы пары Эмма Наварро - Нацуми Кавагучи. Соперница Снигур определится также 11 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина прокомментировала свой исторический успех на Уимблдоне, где она впервые в карьере дошла до полуфинала.