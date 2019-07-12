Федерер выиграл теннисное "классико" в полуфинале Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в полуфинале Уимблдона обыграл испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал.

В первой партии соперники ни разу не проиграли свою подачу и дело дошло до тай-брейка, который выиграл Федерер. В начале второго сета швейцарец был близок к выигрышу подачи Надаля, но испанцу удалось удержать свой гейм. После этого в игре Федерера произошел необъяснимый провал и он проиграл четыре гейма подряд.

В третьей партии Федереру удалось сделать брейк в четвертом гейме, а затем с огромным трудом удержать свою подачу. В итоге, швейцарец взял третий сет. В 4-м сете игра проходила по схожему сценарию. Федерер вновь выиграл подачу соперника и уверенно держал свою. Все могло закончиться в девятом гейме, но Надаль продемонстрировал невероятную стойкость и отыграл два матчбола. В 10-м гейме Федерер подавал на матч и все-таки одержал победу с пятого матчбола.

Рафаэль Надаль (Испания) - Роджер Федерер (Швейцария) - 1:3 (6:7, 6:1, 3:6, 4:6)

В финале Федерер сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Поединок состоится 14 июля.

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