Свитолина заработала рекордную сумму на Уимблдоне

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина заработала солидную сумму за выход в полуфинал Уимблдона. На этой стадии турнира наша соотечественница уступила румынке Симоне Халеп.

Так, за выход в полуфинал турнира Свитолина получит свыше 655 тысяч евро.

Как известно, украинка впервые играла в полуфинале турнира Большого шлема. Более того, призовые на Уимблдоне стали рекордными для Свитолиной, которая неоднократно побеждала на крупных турнирах.

На турнире в Великобритании Свитолина также набрала 770 очков и теперь поднимется на седьмое место в мировом рейтинге, оставив позади Анжелик Кербер.

Сейчас же Свитолина готовится к очередному топ-турниру - US Open.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина поделилась эмоциями после поражения на Уимблдоне.