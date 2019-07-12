Украинская теннисистка сотворила громкую сенсацию на Уимблдоне

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала финалисткой юниорского Уимблдона.

В полуфинале украинка одержала уверенную победу над американкой Эммой Наварро, которая была посеяна на турнире под первым номером.

Начало встречи выдалось довольно равным, соперницы по два раза защитили свои подачи. В двух следующих геймах теннисистки обменялись брейками. В седьмом и девятом геймах Снигур вновь выиграла подачи соперницы и взяла первый сет. Во второй партии борьбы не получилось. Украинка просто смела соперницу с корта, не дав ей взять ни одного гейма.

Дарья Снигур (Украина) - Эмма Наварро (Испания) - 6:3, 6:0

Для Снигур выход в финал юниорского турнира из серии Grand Slam стал первым в карьере. Ранее она доходила до полуфинала Australian Open.

В финале Уимблдона украинка сыграет с американкой Алексой Ноэль, посеянной под 10-м номером. Финальный поединок состоится 13 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в четвертьфинале Снигур разгромила россиянку.