Фантастика: 17-летняя украинка Снигур выиграла Уимблдонский турнир

Завершился финальный поединок юниорского Уимблдона среди девушек, в котором встречались украинская теннисистка Дарья Снигур и американка Алекса Ноэль, посеянная на турнире под 10-м номером.

Победу наша соотечественница одержала в двух сетах. Обе партии украинка выиграла со счетом 6-4.

Первый сет увереннее начала Ноэль. Однако Снигур смогла отыграться со счета 1-4 и выиграть сет. Вторая партия прошла по схожему сценарию - американка сделала солидный задел в счете. Однако Снигур смогла переломить ход неудачно складывающегося сета и выиграть матч.

УИМБЛДОН-2019

Девушки. Финал

ДАРЬЯ СНИГУР - АЛЕКСА НОЭЛЬ - 2:0 (6:4, 6:4)

Победа Дарьи Снигур на Уимблдоне

Facebook Федерации тенниса Украины 1 / 1 Победа Дарьи Снигур на Уимблдоне

Facebook Федерации тенниса Украины 1 / 1 Победа Дарьи Снигур на Уимблдоне

Facebook Федерации тенниса Украины 1 / 1 Победа Дарьи Снигур на Уимблдоне

Facebook Федерации тенниса Украины 1 / 1

Интересно, что исторического успеха на турнире украинка добилась, не войдя в число сеяных теннисисток. Также примечательно, что в полуфинале Уимблдона Снигур обыграла первую ракетку турнира Эмму Наварро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Федерер выиграл теннисное "классико" в полуфинале Уимблдона.