Украина завоевала два "золота" на Универсиаде в Италии

Украинские спортсменки Ирина Климец и Ольга Корсун были лучшими в своих дисциплинах на летней Универсиаде в итальянском Неаполе и принесли в копилку команды две золотые медали.

Так, Климец не было равных в метании молота. Она показала результат 71,25 метра, опередив двух представительниц Польши.

Корсун была лучшей в тройном прыжке с результатом 13,9 метра. Ближайшую оппонентку она обошла на 9 сантиметров.

Таким образом, Украина завоевала вторую и третью золотые награды на летней Универсиаде.

В данный момент в активе украинской сборной три "золота", четыре "серебра" и три "бронзы". В медальном зачете Украина поднялась на 16-е место.

Как ранее сообщал "Апостроф", сборная Украины по баскетболу завоевала серебряные медали летней Универсиады.