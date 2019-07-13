Зинченко высмеял скандального украинского футбольного эксперта: фото

Полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко не оставил без внимания слова футбольного эксперта Виктора Леоненко о том, что он незаслуженно получил медаль чемпиона Англии.

В социальной сети футболист опубликовал фотографию с Леоненко и его цитатой, к которой добавил смайлик с перевернутым "лицом" и улыбкой.

По данным Emojipedia (справочный портал, посвященный смайликам), перевернутое лицо изображает глупость и бестолковость.

Как известно, Леоненко заявил, что Зинченко не принес вклад в победу "Манчестер Сити" в чемпионате Англии. По словам специалиста, украинец играл только против слабых команд и даже в этих играх умудрялся "привезти" голы в свои ворота.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зинченко продолжает делиться со своими поклонниками фотографиями с отпуска.