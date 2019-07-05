Звезда сборной Украины поделился романтическим фото с популярной ведущей

Защитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко продолжает делиться со своими поклонниками фотографиями с отпуска.

Как известно, звездный украинский футболист вместе со своей девушкой, известной телеведущей Владой Седан отправились в Соединенные Штаты Америки.

Так, в сети показали очередную фотографию с отдыха влюбленных. На этот раз ее выложил в Facebook не сам футболист, а спортивный журналист Mykola Vas.

Ранее "Апостроф" сообщал, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продлил контракт со своим клубом "Манчестер Сити". По информации источника, новое соглашение украинского футболиста с чемпионами Англии рассчитано на пять лет. В новом сезоне украинец будет играть под 11-м номером.