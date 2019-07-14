19-летняя украинка вышла в финал престижного теннисного турнира

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась в финал престижного теннисного турнира ITF W100 во Франции.

В полуфинале наша соотечественница оказалась сильнее представительницы Швейцарии Штефани Фегеле, которая была посеяна в Контрексвиле под вторым номером. Матч для украинки сложился очень непросто. Уступив в первом сете, Завацкая смогла собраться и выиграла две следующие партии. В общей сложности матч продлился два часа.

Контрексвиль-2019

Женщины. Полуфинал

Катарина Завацкая (Украина) - Штефани Фегели (Швейцария) - 2:1 (4:6, 6:3, 6:3)

В финале турнира, который состоится в воскресенье, 14 июля, Завацкая встретится с Ульрикке Эйкери из Норвегии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 17-летняя украинка Снигур выиграла Уимблдонский турнир.