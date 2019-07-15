Исторический успех: Украина выиграла золото на чемпионате мира в Южной Корее

Сборная Украины по синхронному плаванию добилась исторического успеха на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в эти дни в городе Кванджу (Южная Корея).

Наши спортсменки выиграли соревнования в дебютной для планетарных форумов программе - хайлайтах. Главными конкурентками украинской команды оказались представительницы Италии и Испании. Однако результат нашей сборной оказался существенно выше, нежели у соперниц:

Эта победа на чемпионате мира стала дебютной в истории национальной команды Украины по синхронному плаванию.

Отметим, что хайлайты - это дисциплина синхронного плавания, в которой выступают десять спортсменок. Программа длится две минуты и включает в себя минимум четыре обязательных акробатических элемента, которые и оцениваются судьями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина феерично выиграла очередное золото на Универсиаде.