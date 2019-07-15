Сети разрывает ролик со сверхбыстрым оператором: видео

Социальные сети взорвал ролик со сверхбыстрым оператором, который транслировал забег легкоатлетов.

Соответствующее видео уже набрало множество просмотров и лайков.

Но отдельной похвалы от пользователей заслужил главный герой ролика - оператор. Вот самые забавные комментарии: "Оператору золотую медаль!", "Походу золото досталось оператору", "Этот с камерой быстрее бегает чем спортсмены. Интересно кому дадут медаль", "Интересно, сколько платят оператору", "Не того на дорожку поставили", "Ролик не весь, оператор кенийца обогнал и на финише его снимал, как тот занял первое место", "У оператора, чтобы забрать камеру и чтобы бежал не боком...))) Спортсмены курили бы в сторонке".

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