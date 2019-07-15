Шевченко поделился радостным событием в своей семье: опубликовано фото

Главный тренер сборной Украины, а в прошлом ее легендарный футболист Андрей Шевченко поделился в Instagram радостным событием в своей семье.

42-летний наставник отпраздновал со своей женой Кристен Пазик и сыновьями 15-летие с дня свадьбы. "Удивительный семейный ужин в честь 15-летия вместе", - написал в комментарии к фото тренер украинской сборной.

Напомним, Шевченко и Пазик воспитывают четырёх сыновей - Джордана, Кристиана, Александра и Райдер-Габриэля.

Сборную Украины Шевченко возглавил летом 2016 года. Всего под его руководством команда сыграла 26 матчей, выиграв 14, 7 сыграв вничью и 5 проиграв.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитый футболист "Динамо" и "Милана" жестко прошелся по Путину.