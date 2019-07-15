RU  UA  EN

понедельник, 15 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Спорт

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

15 июля

13:14
​Власти Украины сделали резонансное заявление об отмене железнодорожного сообщения с Россией
13:11
Оползень на пляже в Одессе: новые подробности, фото и видео
12:43
Движение "Гідність Нації" и Конгресс христиан Украины согласовали план по защите государственности в Украине
12:41
Дожди и солнце: синоптик рассказала, кому повезет с погодой
12:40
На Закарпатье силовики устроили охоту на "нечистых" кандидатов: много задержанных
12:22
Развитие инфраструктуры и ЖКХ: нардеп Третьяков рассказал о своих приоритетах работы в новом парламенте
12:18
Говорят, нового агента "007" сыграет темнокожая актриса: что задумали сценаристы на самом деле
12:16
"Голос" теряет шансы на прохождение в Раду – соцопрос Active Group
12:08
Опять не тот: в сети цинично высказались о смерти "второго пилота" Путина
12:06
В Киеве поймали педофила, изнасиловавшего 11-летнего мальчика
11:42
В СМИ рассказали, как член фракции Ляшко Рыбалка строит "избирательные пирамиды" в Лиcичанске
11:41
Как передвигаться в дождь по Киеву: на видео попал яркий лайфхак
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Знаменитый футболист "Динамо" и "Милана" жестко прошелся по Путину

понедельник, 15 июля 2019, 10:23
переглянути новину українською

Бывший игрок киевского "Динамо" и "Милана" Каха Каладзе, ныне являющийся мэром Тбилиси, жестко ответил на заявление президента России Владимира Путина об исторической подоплеке конфликта между Грузией и Абхазией.

Слова Каладзе приводит Грузия Online.

"Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию. Мы очень хорошо знаем и нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков. Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно. Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия", - сказал Каладзе.

Напомним, Путин заявил, что Грузия оккупировала Абхазию в 1918 году с помощью германских войск.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" в упорном матче сыграло вничью с английским клубом.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Бразилия - Перу - 3:1 Хроника финала Кубка Америки, видео голов

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: