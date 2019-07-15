Знаменитый футболист "Динамо" и "Милана" жестко прошелся по Путину

Бывший игрок киевского "Динамо" и "Милана" Каха Каладзе, ныне являющийся мэром Тбилиси, жестко ответил на заявление президента России Владимира Путина об исторической подоплеке конфликта между Грузией и Абхазией.

Слова Каладзе приводит Грузия Online.

"Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию. Мы очень хорошо знаем и нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков. Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно. Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия", - сказал Каладзе.

Напомним, Путин заявил, что Грузия оккупировала Абхазию в 1918 году с помощью германских войск.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" в упорном матче сыграло вничью с английским клубом.