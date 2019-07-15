Украинский боксер проведет бой с многократным чемпионом мира

Украинский боксер Иван Редкач проведет следующий бой в полусреднем весе с американцем Эдриеном Бронером.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Майк Коппинджер в своем Twitter.

В данный момент достигнуто принципиальное решение о проведении боя, но дата пока не назначена. В ближайшее время контракт между командами боксеров будет подписан.

33-летний Редкач за свою карьеру провел 28 боев, в которых одержал 23 победы (18 - нокаутом), потерпел одно поражение и один бой завершил вничью. Ранее являлся чемпионом USBA в легком весе.

29-летний Бронер провел 39 боев, одержал 33 победы (24 нокаута), потерпел 4 поражения и однажды свел поединок вничью. Ранее становился чемпионом мира во втором полулегком, в легком, в полусреднем, а также в первом полусреднем весах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Редкач вошел в топ-10 лучших боксеров Украины.