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Динамо в упорном матче сыграло вничью с английским клубом: видеообзор

суббота, 13 июля 2019, 15:04
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Сегодня, 13 июля, киевское "Динамо" провело очередной товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2019/20. Соперником вице-чемпиона Украины по субботней встрече был английский клуб "Брентфорд".

Встреча завершилась нулевой ничьей.

"Динамо" - "Брентфорд" - 0:0

"Динамо" (стартовый состав): 1. Бущан, 94. Кендзера, 26. Бурда, 49. Попов, 30. Шабанов, 6. Кадири, 8. Шепелев, 29. Буяльский, 14. де Пена, 20. Караваев, 41. Беседин.

"Брентфорд" (стартовый состав): 1. Райан, 3. Генри, 2. Далсгаард, 4. Рачич, 6. Пиннок, 5. Янссон, 10. Савьерс, 9. Уоткинс, 7. Каньос, 11. Маркондес, 8. Д. Дасилва.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский нападающий забил два гола в матче Лиги Европы.

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