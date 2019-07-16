"Динамо" неожиданно избавилось от перспективного форварда

20-летний нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин первую часть нового сезона проведет в аренде в львовских "Карпатах".

Как сообщает Sport Arena, форвард может остаться во львовском коллективе и до конца сезона, если стороны примут такое решение.

По данным источников издания, переговоры о переходе игрока молодежной сборной Украины должны завершиться на днях.

В минувшем сезоне 20-летний Русин провел за первую команду "Динамо" 24 матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что летом "Карпаты" уже арендовали у "Динамо" защитника Владислава Дубинчака.

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