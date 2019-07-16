RU  UA  EN

вторник, 16 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Спорт

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

16 июля

22:19
ГПУ вызвала Портнова на допрос по убийствам на Майдане, тот ответил
21:55
У Тимошенко обвинили Порошенко в подготовке фальсификаций
21:48
Покушение "украинцев" на топ-чиновника Италии оказалось фейком: ему припомнили Путина
21:31
Не лучше Гитлера: КСУ вынес суровый вердикт коммунизму
21:26
Еврокомиссию возглавила политик, выступающий против дружбы ЕС с Путиным
21:06
В Херсоне кандидаты в нардепы устроят "президентские" дебаты: дата и время
21:00
Кто пройдет в новую Раду: эксперт рассказал о жаркой битве "лузеров"
20:59
Зеленский провел переговоры с Меркель: о чем говорили
20:39
Это вам не шоу Скабеевой: что Украина и Россия заявили на совбезе ООН по языковому закону
20:31
Голос не проходит в Раду: полиция нашла "обидчика" Вакарчука в партии Порошенко
20:25
Тимошенко пообещала защитить людей и помочь новой сделать не сделать ошибки
19:59
Россия приготовила Украине ловушку с моряками: Климкин озвучил детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский футболист перешел в итальянский клуб, который впервые сыграет в Лиге чемпионов: фото

вторник, 16 июля 2019, 17:22
переглянути новину українською

Полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский стал игроком итальянской "Аталанты".

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бергамо.

О деталях соглашения между украинцем и "Аталантой" не информируется. Однако ранее появлялась информация, что за переход 26-летнего хавбека итальянский клуб заплатит 13,7 миллиона евро. С самим футболистом будет подписан контракт сроком на пять лет.

Отметим, что в минувшем сезоне "Аталанта" заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Это дало право команде выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.

Малиновский в своей карьере также выступал за "Шахтер", "Севастополь" и "Зарю".

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших клубов Украины подписал сразу четыре новичка.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Бразилия - Перу - 3:1 Хроника финала Кубка Америки, видео голов

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: