Украинский футболист перешел в итальянский клуб, который впервые сыграет в Лиге чемпионов: фото

Полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский стал игроком итальянской "Аталанты".

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бергамо.

О деталях соглашения между украинцем и "Аталантой" не информируется. Однако ранее появлялась информация, что за переход 26-летнего хавбека итальянский клуб заплатит 13,7 миллиона евро. С самим футболистом будет подписан контракт сроком на пять лет.

Отметим, что в минувшем сезоне "Аталанта" заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Это дало право команде выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.

Малиновский в своей карьере также выступал за "Шахтер", "Севастополь" и "Зарю".

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших клубов Украины подписал сразу четыре новичка.