Один из лучших клубов Украины подписал сразу четыре новичка

Луганская "Заря", которая в текущее межсезонье сменила главного тренера, на своем официальном сайте объявила о подписании сразу четырех игроков.

Так, состав команды пополнили полузащитник Дмитрий Иванисеня, защитник Лазау, голкипер Никола Василь и еще один защитник Джоель Абу Хана. Со всеми футболистами клуб из Луганска подписал контракты сроком на два года.

Иванисеня ранее выступал за "Шахтер-3", "Ильичевец" и тбилисское "Динамо". Лазау поиграл за бразильские "Атлетико Итапемирим", "Джоинвиль" и "Деспортиво Бразил". Василь защищал цвета "Зриньски", "Игмана", "Бранителя" и "Нюрнберга-2". Абу Хана пытался закрепиться в составах "Байера", "Кайзерслаутерна", "Магдебурга" и "Фортуны Кельн".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" опозорилась в матче со скромным хорватским клубом.