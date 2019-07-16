Известный журналист ярко потроллил российский футбол: фото

Известный украинский журналист Андрей Шахов ярко потроллил российский футбол, где вчера разгорелся скандал из-за гола московского "Локомотива" в ворота казанского "Рубина".

Так, в Facebook Шахов написал: "Мне интересно: в Россию не только система VAR не доехала, но и новость об изменениях в правилах? Игроки атакующей команды теперь не имеют права находиться к стенке ближе, чем на один метр. А здесь? Сегодняшний гол Локомотива. Засчитанный".

К своему посту журналист прикрепил следующее фото:

Напомним, ранее в России сообщали о намерении использования системы VAR в играх нового чемпионата страны. Однако данное решение пока так и не было внедрено.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины отказалась от поездки в Россию на чемпионат мира.