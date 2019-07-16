Сборная Украины отказалась от поездки в Россию на чемпионат мира: подробности

Сборная Украины по пляжному футболу не будет принимать участия в квалификационном турнире чемпионата мира, который будет принимать Москва с 19 по 27 июля.

Об этом сообщили в Ассоциации пляжного футбола Украины.

"Принято решение не делегировать сборную Украины на эти соревнования", - сказано в заявлении организации.

Таким образом, украинская команда не сможет побороться за путевку на чемпионат мира, который ближайшей осенью пройдет в Парагвае.

Напомним, главными достижениями в истории сборной Украины по пляжному футболу являются победы на Кубке Европы-2007, Европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2011 и в Евролиге-2016.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина выиграла золото на чемпионате мира в Южной Корее.