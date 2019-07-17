Экс-тренер "Зари" назвал будущее украинских футболистов, которые уезжают в Россию

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб поделился мнением о будущем украинских футболистов, которые уезжают играть в Россию.

Слова Вернидуба приводит Xsport.

"У нас из "Зари" тоже уезжали ребята. Я просто их не понимал. Понимал их в одном – короткая жизнь спортивная, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально, но не все измеряется деньгами и, прежде всего, должно быть мышление, сердце, и понимание той ситуации, которая сложилась. Бежать за деньгами, бросая все, они же должны понимать, что отрекаются от сборной", - сказал Вернидуб.

Напомним, что за последние полгода в Россию перебралась целая группа украинских футболистов: Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Иван Ордец ("Динамо" Москва), Олег Данченко ("Рубин"), Руслан Кисиль ("Балтика") и Даниил Сагуткин ("Енисей").

Ранее "Апостроф" назвал количество граждан Украины, которые уехали в Россию с началом ее агрессии в стране.