Грузины и молдоване разыграли триллер в Лиге чемпионов: видеообзор

Молдавский "Шериф" в феерическом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов на выезде обыграл грузинский "Сабуртало" со счетом 3:1, но несмотря на это вылетел из турнира. В первом матче грузины оказались сильнее со счетом 3:0 и прошли во 2-й раунд благодаря сумме двух встреч.

Молдоване забили три гола за первые 10 минут и сравняли счет в двухраундовом противостоянии. Авторами голов стали Лиридон Латифи и Робер Тамбе. Также мяч в свои ворота отправил игрок "Сабуртало" Гаги Маргвелашвили. Спас "Сабуртало" от позора Огнен Ролович, который отличился во втором тайме.

Во 2-м квалификационном раунде грузинский клуб сыграет с загребским "Динамо".

"Сабуртало" (Грузия) - "Шериф" (Молдова) - 1:3 (0:3) - первый матч - 3:0

Голы: Ролович (59) - Латифи (3), Маргвелашвили (8, автогол), Тамбе (10)

Ранее "Апостроф" сообщал, что команда Реброва благодаря голу украинца победила в Лиге чемпионов.