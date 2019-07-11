Команда Реброва благодаря голу украинца победила в Лиге чемпионов: видео

Венгерский футбольный клуб "Ференцварош", который тренирует украинский наставник Сергей Ребров, победил в домашнем матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

10 июля в Венгрии команда украинца обыграла болгарский "Лудогорец" со счетом 2:1.

С первых минут матча на поле в составе "Ференцвароша" вышли три украинца - Александр Зубков, Данил Игнатенко и Игорь Харатин.

Именно гол Зубкова принес чемпиону Венгрии такую нужную победу. Ответная игра пройдет через неделю в Болгарии.

Ференцварош – Лудогорец 2:1



Голы: Нген, 6, Зубков, 65 – Шверчок, 31

Ференцварош: Дибус, Двали, Блажич, Хайстер, Харатин (Шигер, 77), Игнатенко, Зубков, Ловренчич, Нген (Варга, 83), Пришкин (Ландзафаме, 66), Шкварка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Сергей Ребров породнился с первой ракеткой Украины Сергеем Стаховским.