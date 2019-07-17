Появились подробности смерти молодой российской спортсменки в Польше: фото

Федерация гандбола России раскрыла подробности трагической гибели Екатерины Королевой, которая выступала за сборную РФ по пляжному гандболу.

Как сообщает официальный сайт Федерации гандбола России, 20-летняя спортсменка утонула в одном из водоемов. Информацию об этом подтвердили судмедэксперты.

По данным федерации, в ночь на 17 июля тело девушки доставили из Польши в Россию и передали родственникам.

Прощание с молодой российской спортсменкой состоится в четверг, 18 июля. Она будет похоронена в селе Киевское Крымского района Краснодарского края.

Напомним, что о смерти девушки стало известно 7 июля. В Польше она находилась вместе с командой.

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