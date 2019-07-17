Сборная Украины разгромила Бразилию в полуфинале чемпионата мира: опубликовано видео

Паралимпийская сборная Украины в полуфинале чемпионата мира разгромила команду Бразилии со счетом 3:0. Турнир проходит в испанской Севилье.

Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Счет уже на второй минуте открыл Виталий Романчук. Во втором тайме преимущество украинской команды увеличил Иван Доненко. В концовке встречи Романчук оформил дубль и довел счет до крупного.

В финале сборная Украины сыграет с Россией. Матч состоится 19 июля, и начнется в 22.00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что Украина на ЧМ-2019 одержала пять побед в пяти матчах с разницей мячей 27:0. Ранее украинцы обыграли Австралию (7:0), Испанию (10:0), Аргентину (2:0) и Нидерланды (5:0).

Полное видео матча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины отказалась от поездки в Россию на чемпионат мира.