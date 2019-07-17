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Усик снова поехал в Крым: фото, видео и реакция сетей

среда, 17 июля 2019, 10:20
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Украинский боксер Александр Усик побывал в оккупированном Крыму и провел тренировку на улице.

Видео украинец опубликовал в своем Instagram.

"Вот это называется "Тренировка на свежем воздухе", - написал Усик.

Впрочем, не всех поклонников украинца впечатлили действия боксера. Некоторые из них посчитали, что Усик двигался слишком медленно.

"Ты вообще Санек! Ну просто слов нет, ну как так, братское сердце! На ногах не то что пархаешь,ты еле их переставляешь, срочно худей!", "Александр я очень рад, что у нас есть вы, Украина всегда будет с вами", "Так смешно от этих "экспертов"! Вы вообще понимаете, что такое реабилитационный период после травмы? Усик, только к тренировкам приступил! Вы тут уже неделю талдычите, что он не в форме! Так он ведь только неделю тренируется после травмы! Открою секрет! Он тоже человек! Ему тоже нужно время на восстановление! Все будет хорошо!", "Странная техника и катит ведь, кулаки не заворачивает, плечевой пояс и спина в ударах не участвуют, про ноги отдельная история", "Нормально, но думаю в рингу удары будут более быстрыми и сильными. Саня - огонь", - пишут пользователи.

Напомним, что 25 мая украинец должен был дебютировать в супертяжелом весе в бою с Карлосом Такамом, но поединок не состоялся из-за травмы бицепса Усика.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик вошел в тройку лучших боксеров в истории.

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