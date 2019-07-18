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Чемпионат Украины может расколоться на 2 турнира: подробности скандала

четверг, 18 июля 2019, 19:58
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Президент "Десны" Владимир Левин сообщил, что украинской Премьер-лиге грозит раскол из-за расхождения во мнениях по поводу единого телепула и формата турнира.

Слова Левина приводит "Трибуна".

"Есть другая позиция, которая не соответствует позиции "Шахтера". Мы теряем понятие массового футбола. 99 зрителей из ста перестает смотреть футбол. Мы переходим к понятию конфликта по примеру Югославии, когда был матч ненависти между "Црвеной Звездой" и "Динамо" Загреб.

Может возникнуть гражданский конфликт и ликвидация лиги. У нас сегодня если клубы начнут выходить из УПЛ, мы увидим возникновение двух премьер-лиг. Это из-за незаконного отъема прав, это же частная собственность. Такие клубы могут прекратить участие в УПЛ", - сказал Левин.

Также президент сообщил, что в случае подписания соглашения о едином пуле в УПЛ останется не более пяти клубов:

егодня еще ни у кого прав не забрали, но в случае подписания это будет 4-5 клубов. "Десна" среди них. Это не европейский путь развития. Футбол должен быть общественным. Украина на 90% живет за чертой бедности. "Десна" не поддерживает единый пул в таком виде, в каком он есть. Поддержим только в том случае, если каналы объединятся и трансляции будут публичными, в открытом доступе", - заявил специалист.

По мнению Левина, со следующего сезона количество участников УПЛ должно быть увеличено с 14 до 16 клубов.

"Со следующего сезона должно быть 16 клубов, мы так считаем. Футбол должен быть массовым зрелищем. Чем больше людей играют в футбол, тем больше зрителей", - добавил глава черниговского клуба.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские клубы приняли громкое решение по расширению чемпионата.

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