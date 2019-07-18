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Украинские клубы приняли громкое решение по расширению чемпионата

четверг, 18 июля 2019, 15:36
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В среду, 18 июля, состоялось заседание украинских футбольных клубов, на котором было принято важное решение по возможному расширению количества участников чемпионата страны.

Об этом сообщает iSport.ua.

По информации источника, на заседании клубы не поддержали идею исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола о расширении чемпионата страны до 14 команд с сезона-2020/21. Таким образом, в ближайших двух сезонах в Премьер-Лиге будет выступать 12 команд. А уже с сезона-2021/22 чемпионат страны будет расширен сразу до 16 команд.

Напомним, чемпионат Украины по футболу сезона-2019/20 стартует в выходные 27-28 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" понесло серьезные потери перед матчем с "Шахтером".

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