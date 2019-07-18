RU  UA  EN

четверг, 18 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Спорт

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

18 июля

11:21
Полиция Киева попала в скандал из-за карикатуры на Зеленского: фото и реакция соцсети
11:03
Полиция расследует применение "черных технологий" против кандидата в нардепы Мухи
10:58
Среди погибших - ребенок: фото, видео и первые подробности ДТП под Одессой
10:51
В Киеве необычно наказали "героя парковки": опубликовано фото
10:36
Лига чемпионов: все результаты ответных матчей 2-го квалификационного раунда
10:28
На популярной студии аниме в Японии при пожаре погибло много людей: фото и видео
10:17
Что будет с Зеленским после ухода с поста: в ОПУ сделали интересное заявление
10:14
​Что происходит с гривной после "коммунальной" инициативы Зеленского: курс от НБУ
10:13
Что-то ждет меня 17 июля: известный шоумен оставил странные записи перед гибелью в Одессе
09:58
В Британии подняли в небо грозу российских подлодок: фото и видео боевого самолета
09:47
​Скоро коммунизм будет: соцсети впечатлила идея Зеленского по отмене коммуналки для пенсионеров
09:42
Команда Реброва сотворила сенсацию в Лиге чемпионов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Команда Реброва сотворила сенсацию в Лиге чемпионов

четверг, 18 июля 2019, 09:42
переглянути новину українською

Венгерский "Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров, сотворил настоящую сенсацию в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, обыграв болгарский "Лудогорец", который совсем недавно достаточно успешно выступал в групповом этапе ЛЧ.

Уже к 22-й минуте игры команда украинского специалиста вела в счете 2:0. Первый мяч забил наш соотечественник Игорь Харатин, а второй Михал Шкварка. Интересно, что два ассиста сделал другой украинец - Александр Зубков. После этого хозяевам удалось сократить отставание в счете. Но Токмач Нгуен на 48-й минуте забил третий мяч в ворота "Лудогорца". Болгарский клуб смог ответить лишь голом на 69-й минуте, когда мяч в свои ворота переправил игрок "Ференцвароша" Марцел Хейстер.

"Лудогорец" - "Ференцварош" - 2:3 (первый матч - 1:2)

Голы: Харатин, 17 - 0:1; Шкварка, 21 - 0:2; Терзиев, 24 - 1:2; Нгуен, 48 - 1:3; Хейстер, 69 - 2:3 (автогол).

Нереализованный пенальти: Шверчок, 29 ("Лудогорец").

Удаление: Моци, 82 ("Лудогорец").

В следующем раунде турнира "Ференцварош" сыграет с мальтийской "Валлеттой".

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный украинский футболист резко ответил на слухи о переезде в Россию.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Бразилия - Перу - 3:1 Хроника финала Кубка Америки, видео голов

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: