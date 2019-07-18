Команда Реброва сотворила сенсацию в Лиге чемпионов

Венгерский "Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров, сотворил настоящую сенсацию в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, обыграв болгарский "Лудогорец", который совсем недавно достаточно успешно выступал в групповом этапе ЛЧ.

Уже к 22-й минуте игры команда украинского специалиста вела в счете 2:0. Первый мяч забил наш соотечественник Игорь Харатин, а второй Михал Шкварка. Интересно, что два ассиста сделал другой украинец - Александр Зубков. После этого хозяевам удалось сократить отставание в счете. Но Токмач Нгуен на 48-й минуте забил третий мяч в ворота "Лудогорца". Болгарский клуб смог ответить лишь голом на 69-й минуте, когда мяч в свои ворота переправил игрок "Ференцвароша" Марцел Хейстер.

"Лудогорец" - "Ференцварош" - 2:3 (первый матч - 1:2)

Голы: Харатин, 17 - 0:1; Шкварка, 21 - 0:2; Терзиев, 24 - 1:2; Нгуен, 48 - 1:3; Хейстер, 69 - 2:3 (автогол).

Нереализованный пенальти: Шверчок, 29 ("Лудогорец").

Удаление: Моци, 82 ("Лудогорец").

В следующем раунде турнира "Ференцварош" сыграет с мальтийской "Валлеттой".

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный украинский футболист резко ответил на слухи о переезде в Россию.