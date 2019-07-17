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Звездный украинский футболист резко ответил на слухи о переезде в Россию

среда, 17 июля 2019, 21:08
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Полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка ответил на слухи о том, что он может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает немецкая пресса, украинский футболист поставил жесткое условие своему агенту по этому поводу.

Отмечается, что 29-летний Коноплянка категорически против переезда в Россию. Также украинский футболист отказался от перехода в китайские клубы.

Нынешний контракт Коноплянки с "Шальке" истекает следующим летом. Команда уже отправилась на тренировочный сбор, оставив украинского футболиста в Германии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коноплянка продолжит карьеру в турецком "Фенербахче". Трансфер украинца будет стоить турецкому клубу 2,5 миллиона евро.

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