Звездный украинский футболист резко ответил на слухи о переезде в Россию

Полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка ответил на слухи о том, что он может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает немецкая пресса, украинский футболист поставил жесткое условие своему агенту по этому поводу.

Отмечается, что 29-летний Коноплянка категорически против переезда в Россию. Также украинский футболист отказался от перехода в китайские клубы.

Нынешний контракт Коноплянки с "Шальке" истекает следующим летом. Команда уже отправилась на тренировочный сбор, оставив украинского футболиста в Германии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коноплянка продолжит карьеру в турецком "Фенербахче". Трансфер украинца будет стоить турецкому клубу 2,5 миллиона евро.