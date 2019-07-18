Лига чемпионов: все результаты ответных матчей 2-го квалификационного раунда

В среду, 17 июля, определились все участники 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вот как завершились ответные игры 1-го квалификационного раунда турнира.

"Шкендия 79" (Македония) - "Калью" (Эстония) - 1:2 (результат первого матча - 1:0)

"Сабуртало" (Грузия) - "Шериф" (Молдова) - 1:3 (3:0)

"Валлетта" (Мальта) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:1 (2:2)

"ХБ Торсхавн" (Фарерские о-ва) - ХИК (Финляндия) - 2:2 (0:3)

"КФ Фероникели" (Косово) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) - 0:1 (2:2)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва) - 2:1 (0:0)

"Рига" (Латвия) - "Дандолк" (Ирландия) - 0:0, по пен. - 4:5 (0:0)

"АИК" (Швеция) - "Арарат-Армения" (Армения) - 3:1 (1:2)

"Карабах" (Азербайджан) - "Партизани" (Албания) - 2:0 (0:0)

"Русенборг" (Норвегия) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 4:0 (2:0)

"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия) - 2:3 (1:2)

"Пяст Гливице" (Польша) - БАТЭ (Беларусь) - 1:2 (1:1)

"ЧФР Клуж" (Румыния) - "Астана" (Казахстан) - 3:1 (0:1)

"Марибор" (Словения) - "Валюр" (Исландия) - 2:0 (3:0)

"Сутьеска" (Черногория) - "Слован" (Словакия) - 1:1, по пен. - 3:2 (1:1)

"Селтик" (Шотландия) - "Сараево" (Босния) - 2:1 (3:1)

Матчи 2-го квалификационного раунда будут сыграны 23 и 30 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что команда Реброва сотворила сенсацию в Лиге чемпионов.