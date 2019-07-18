Мегабой Гвоздика и непобежденного россиянина: стали известны дата и время

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик свой следующий бой проведет против другого чемпиона - российского боксера Артура Бетербиева, который владеет поясом IBF.

Об этом ТАСС рассказал руководитель компании Top Rank Boxing Боб Арум.

Так, он заявил, что мегабой с участием двух непобежденных чемпионов состоится 18 октября в США. Точное место поединка станет известно немного позже. Эту информацию в Instagram подтвердил и сам Бетербиев.

Отметим, что 32-летний Гвоздик провел на профессиональном ринге 17 боев. Во всех из них он выходил победителем (14 нокаутов). 34-летний Бетербиев выиграл 14 из своих 14 боев (все нокаутом).

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