"Шахтер" расстался с одним из бразильских футболистов

Бразильский полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем вернулся на родину и перешел во "Флуминенсе".

Об этом сообщает Lance.

"Флуминенсе" арендовал футболиста на год бесплатно. Контракт хавбека с "Шахтером" истекает летом 2020 года, поэтому он, скорее всего, уже не вернется в украинский клуб.

"Я счастлив, что вновь могу выступать за любимую команду. Я хочу показывать свою лучшую игру и отдам все силы ради этого. Я боролся с "Шахтером", чтобы вернуться в родной клуб. Теперь я счастлив", - сказал 27-летний игрок.

Веллингтон перешел в "Шахтер" летом 2013 года из "Флуминенсе" за девять миллионов евро. Всего за донецкий клуб он сыграл 75 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" потерпел позорное поражение в товарищеском матче.