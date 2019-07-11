"Шахтер" потерпел позорное поражение в товарищеском матче: видеообзор

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче потерпел поражение от скромного кипрского АПОЭЛа. Встреча состоялась в Австрии, где украинский клуб проводил предсезонный сбор.

Встреча началась с атак киприотов, которые создали несколько опасных моментов. Затем инициатива перешла к "горнякам". В одном из эпизодов мяч попал в штангу ворота АПОЭЛа. Во втором тайме украинский клуб продолжал атаковать, но не реализовал свои моменты. Развязка наступила на 84-й минуте. Вратарь "Шахтера" неудачно прервал прострел и Линус Халлениус головой отправил мяч в сетку.

Всего "Шахтер" провел на летних сборах семь контрольных матчей, в которых одержал пять побед, однажды сыграл вничью, а также потерпел одно поражение. 12 июля команда вернется в Киев, где продолжит подготовку к поединку за Суперкубок с "Динамо", который состоится 28 июля.

"Шахтер" – АПОЭЛ – 0:1 (0:0)

Гол: Линус Халлениус (84)

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Хочолава, Болбат, Степаненко, Патрик, Соломон, Марлос, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Бутко, Сиприано, Бондарь, Додо, Тете, Пихаленок, Маркос, Танковский, Фернандо, Сикан, Бланко Лещук

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" одержал уверенную победу в товарищеском матче с сербами.