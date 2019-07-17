"Динамо" понесло серьезные потери перед матчем с "Шахтером"

Киевское "Динамо" вернулось с тренировочного сбора в Австрии с серьезными кадровыми проблемами.

Как сообщил известный спортивный журналист Игорь Цыганык, сразу восемь футболистов столичного клуба получили различные повреждения.

При этом журналист назвал лишь одну фамилию. В числе травмированных новичок команды Фран Соль, который пропустит не меньше двух недель. Таким образом, футболист не сыграет против "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины, который пройдет в Одессе 28 июля.

Напомним, что 20-летний нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин первую часть нового сезона проведет в аренде в львовских "Карпатах".

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб поделился мнением о будущем украинских футболистов, которые уезжают играть в Россию.