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Форсаж отдыхает: Ломаченко поразил сеть навыками экстремального вождения

пятница, 19 июля 2019, 12:15
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Украинский боксер Василий Ломаченко продемонстрировал навыки дрифта на автодроме "Чайка" в пригороде Киева.

Ломаченко выложил фото и видео события в своем Instagram.

"Я действительно заболел дрифтом!" - написал Ломаченко.

Вождение украинца привело в восторг его поклонников.

"Дай угла бро)", "Пора в Японию показать, как надо ехать боком", "Вася, ты же бокс только не кинь)))", "Красавчик во всем!", "Красава", "Агонь", "В аккурате, Чемпион! Ты нужен боксу", "он даже в этом зверь", "Четко!) красава!)", "Вася теперь валит боком", "Добро пожаловать в дрифт!", "Классная болезнь", - пишут фанаты.

31-летний Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBO и WBA. Свой следующий бой украинский спортсмен проведет в Лондоне 31 августа. Его соперником станет британский боксер Люк Кэмпбелл. На кону в этом поединке будут стоять пояса Ломаченко, а также вакантный титул чемпиона мира по версии WBC.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко и его отец удивили способом подготовки к чемпионскому бою.

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